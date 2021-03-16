Экономить было нечего: в 2020 году южноуральцам пришлось увеличить расходы

Челябинская область попала в число регионов с крайне низкими доходами населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza изучили доходы и расходы жителей различных регионов России в 2020 году.

В целом, по сравнению с допандемийным годом потребительские расходы снизились на 2,77 трлн рублей или 9% с учетом инфляции – это падение стало максимальным после предыдущего кризиса 2015 года.

Среднестатистический житель РФ тратил 26,9 тыс рублей в месяц, что 1,68 тыс меньше, чем в 2019 году.

«Как правило, потребительские расходы сильнее сокращали жители более благополучных регионов, в то время как жители менее обеспеченных субъектов не могли позволить себе урезать и без того скромный личный бюджет», – отмечают авторы исследования.

«Сокращение расходов населения в пандемическом году было связано с двумя основными факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями. Последние привели к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и так далее, – отмечают аналитики. – В то же время многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на черный день, одной из самых популярных стратегий действий стало приобретение недвижимости».



Отмечается, что в 2020 году доходы населения с учетом инфляции сократились на 3%, а реальные располагаемые (то есть за вычетом обязательных платежей) ушли в минус на 3,5% т составили примерно 35,4 тыс рублей в месяц.

В то же время потребительские расходы на товары и услуги снизились на 9% с учетом инфляции. При этом, в номинальном выражении потребительские расходы непрерывно росли из года в год даже в кризисные периоды. То есть, в 2020 году номинальные траты населения снизились впервые как минимум с конца 90-х.



Наиболее существенное сокращение расходов отмечено в Москве (13,2%, или на 71,9 тыс рублей в год) и Свердловской области (на 13,7% или 44,3 тыс рублей в год). Еще два региона УрФО снизили траты не столь значительно в процентном выражении, но ощутимо в абсолютных цифрах: Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 тыс рублей в год) и Ханты-Мансийский автономный округ (22,3 тыс рублей).

По словам экспертов, в список самых экономных попали, в основном, регионы с высоким или выше среднего по стране уровнем доходов населения: многие жители обеспеченных регионов снижали траты, прежде всего, не из-за ухудшения финансового положения, а в связи с изменением потребительской модели поведения в период пандемии.

А вот в 15 регионах отмечены незначительное снижение и даже рост расходов. В их числе Чукотский автономный округ (+0,3%), Калмыкия (+0,2%), Ленинградская область (-0,3%), Хакасия (-0,8%), Республика Алтай (-1,2%), Челябинская область (-1,3%). При этом на Южном Урале отмечена одна из самых маленьких в этой группе сумм средних ежемесячных расходов – 19,6 тыс рублей. Меньше только в Республике Алтай – 14,7 тыс и Калмыкии – 11,7 тыс рублей в месяц. «Столь низкие расходы дополнительно сокращать попросту было невозможно», – отмечают аналитики.

Кстати, если рассматривать расходы в абсолютных цифрах, то в целом в течение 2020 года южноуральцы траты даже нарастили – на 4,7 тысяч рублей по сравнению с 2019 годом.

«Из 15 регионов с ростом номинальных расходов лишь в двух доходы населения превышают среднероссийский уровень (челябинская область к ним не относится – прим. РИА «Новый День»). Это связано с тем, что в небогатых регионах население и до кризиса было весьма ограничено в потреблении товаров и услуг, и дополнительно снизить траты было практически невозможно, – отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. – В то же время антикризисные социальные выплаты от государства несколько повысили доходы жителей небогатых регионов из-за эффекта низкой базы. Эти деньги пошли на поддержание текущего уровня потребления, прежде всего на приобретение продуктов питания. Учитывая значительное подорожание продовольствия, малообеспеченные слои населения для сохранения привычного и зачастую крайне скромного рациона были вынуждены нарастить траты».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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