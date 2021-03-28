Расходы южноуральцев возросли, а доходы снизились

В минувшем году расходы южнуральцев возросли, а доходы снизились.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, в 2020 году объем денежных доходов населения сложился в размере 1трлн 72 млрд 269 млн рублей, что на 1,2% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

Среднемесячный денежный доход в среднем на душу населения вырос за год на 1,4% и составил 25 тыс 777,9 рубля. Правда, располагаемые денежные доходы в 2020 году по сравнению 2019 годом снизились на 2,4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в 2020 году составила 38 тысяч 692,5 рубля, это на 2,5% выше показателя предыдущего года. Но реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за этот же период составила 99,1% к уровню 2019 года.

На покупку товаров и оплату услуг южноуральцы израсходовали три четверти (76%) полученных доходов или 815 млрд 175,6 млн рублей, что на 0,4% больше, чем в 2019 году.

Челябинск, Светлана Намская

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