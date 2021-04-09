Над Челябинской областью сгущается смог

На Южном Урале повысили уровень НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся в регионе до 12 апреля.

При этом с 13 часов пятницы, 9 апреля, до 11 часов 11 апреля в Карабаше будет действовать режим НМУ второй степени опасности. С 11 часов 11 апреля до 19 часов 12 апреля – режим НМУ первой степени опасности.

Первая степень опасности сохранится до 19 часов 12 апреля в Челябинске, Аше, Златоусте, Коркино и Сатке. С вечера пятницы аналогичный режим объявлен в Магнитогорске.

Такое же предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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