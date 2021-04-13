На известном озере Южного Урала массово гибнет рыба

Рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на одном из озер Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», множество особей рыбы погибли на озере Касарги. Об этом заявили в общественной организации «Комитет рыболовства, рыбоводства и охраны природы Челябинской области».

«Сегодня в мой адрес поступила видео-информация с озера Касарги Сосновского района. После проводимой на нем предпринимателем «рыбохозяйственной мелиорации» со дна был поднят углекислый газ, что привело к массовой гибели рыбы на озере», – уточнил руководитель организации Михаил Акатьев.

По словам общественника, рыбацкий комитет еще месяц назад предупреждал все ведомства, начиная с региональных министерства общественной безопасности, министерства сельского хозяйства, МЧС, Росрыболовства, УралНИИРО – вплоть до заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова о возможных последствиях от подобной деятельности предпринимателей после такой морозной зимы. Реакция чиновников отсутствовала.

В итоге Касарги стали уже пятым озером, где нынешней весной зафиксирован мор рыбы. Общественники обратились в отдел Росрыболовства по Челябинской области с просьбой провести проверку на озере Касарги и привлечь к ответственности арендатора, которого они обвиняют в произошедшем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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