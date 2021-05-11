На острове Русский произошел массовый выброс рыбы

Несколько тонн анчоусов выбросило на берег на острове Русский во Владивостоке. По словам ученых, массовый мор рыбы обусловлен природными факторами.

Японский анчоус – обычный вид для наших вод, но в теплое время года. Рыба в России не промысловая, передает «Интерфакс». В этом году анчоус подошел раньше, возможно, это связано с увеличением численности этого вида, сообщил замглавы Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Игорь Мельников.

Рыба попала в холодную воду и потеряла способность двигаться, в результате ее выбросило на берег. Температура воды в заливе Петра Великого в последнюю неделю была в районе 5-7 градусов, что ниже привычной температуры обитания анчоусов. Ущерба популяции это не нанесет, отметил эксперт.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 11.05.21

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