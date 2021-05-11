российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 мая 2021, 10:02 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На острове Русский произошел массовый выброс рыбы

Несколько тонн анчоусов выбросило на берег на острове Русский во Владивостоке. По словам ученых, массовый мор рыбы обусловлен природными факторами.

Японский анчоус – обычный вид для наших вод, но в теплое время года. Рыба в России не промысловая, передает «Интерфакс». В этом году анчоус подошел раньше, возможно, это связано с увеличением численности этого вида, сообщил замглавы Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Игорь Мельников.

Рыба попала в холодную воду и потеряла способность двигаться, в результате ее выбросило на берег. Температура воды в заливе Петра Великого в последнюю неделю была в районе 5-7 градусов, что ниже привычной температуры обитания анчоусов. Ущерба популяции это не нанесет, отметил эксперт.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 11.05.21

Мужчина со строительным пистолетом напал на полицейских. / Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла почти 8,5 тысячи человек. / Длинные праздники: в правительстве РФ отказались делать майские выходные затяжными каждый год. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Вопиющая ситуация»: Минприроды обвинило браконьеров в массовой гибели каспийских тюленей

На известном озере Южного Урала массово гибнет рыба

На черноморском побережье произошла массовая гибель птиц

Метки / Экология

Потепление в мире достигло рекорда за 3 миллиона лет

В Дагестане нашли более 150 мертвых краснокнижных тюленей

Предприятия обяжут заботиться о вредных отходах заранее

В России хотят ввести запрет на вылов китов и дельфинов

Ученые придумали способ переработки пластика в топливо

Биологи предупредили о сильном загрязнении океана масками

Путин – об экологической политике: «Усилим наказание за экоущерб, введем квоты на вредные выбросы»

«Обычное дело»: японский министр ответил на предложение выпить воды с «Фукусимы»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,