На черноморском побережье произошла массовая гибель птиц

Жители юга России наблюдают массовый мор птиц. По словам экспертов, причиной гибели животных может быть голод, пишет РЕН ТВ.

Видео с пляжей Анапы поделились местные жители. На кадрах видно, как весь берег на протяжении сотен метров усеян тушками птиц, некоторые особи еще живые, но полностью обессилевшие, они едва могут передвигаться.

Подобное наблюдается и на других участках черноморского побережья – на пляжах Геленджика и в Крыму.

Предположительно, причиной массовой гибели птиц стал голод. Чомги нырковые питаются исключительно рыбой, из-за морозов она ушла глубоко и далеко от берега. По словам экспертов, это обычное явление: гибель чомг и гагар происходит каждый год.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 16.02.21

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