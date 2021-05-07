«Вопиющая ситуация»: Минприроды обвинило браконьеров в массовой гибели каспийских тюленей

Массовая гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море произошла из-за браконьеров, сообщает Минприроды России в своем Telegram-канале. Глава ведомства Александр Козлов взял ситуацию на личный контроль.

По данным Минприроды, на берег вынесло 170 мертвых животных, подавляющее большинство из них – молодые особи.

«Скорее всего тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море», – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты систематизируют информацию, собранную во время обследования прибрежной зоны, – записи, фотографии и GPS-координаты каждого погибшего животного. Затем материалы передадут в природоохранную прокуратурe и Росприроднадзор.

В Минприроды назвали гибель тюленей сильнейшим ударом по популяции. «Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных? почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!» – заявил руководитель министерства.

Накануне специалисты Каспийского научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» сообщили о гибели более 150 тюленей, занесенных в Красную книгу. Отмечалось, что многие особи были обнаружены без шкуры. Была выдвинута версия, что это дело рук браконьеров. До этого массовая гибель каспийских тюленей была зарегистрирована в декабре 2020 года, тогда были найдены более 300 мертвых животных.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.05.21

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