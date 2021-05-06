В Дагестане нашли более 150 мертвых краснокнижных тюленей

В Дагестане вновь зафиксирована массовая гибель краснокнижных тюленей. На побережье Каспия за два дня было обнаружено более 150 мертвых животных. Об этом сообщил координатор природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

По словам Никифорова, в первый день было найдено немногим больше 30 погибших животных, в основном это молодые особи, многие обнаружены без шкур. Во второй день ученые нашли более 125 мертвых тюленей. «Картина страшная, через каждые 50-100 метров лежит погибшее животное», – цитирует Никифорова «Интерфакс».

Причина гибели животных, занесенных в Красную книгу, пока не установлена. Специалисты рассматривают несколько факторов – загрязнение моря опасными отходами или деятельность рыболовных судов.

Следователи начали проверку по факту гибели тюленей, сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ. «Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2020 года на побережье Каспия в Дагестане были найдены более 300 мертвых тюленей. По одной из версий, животные могли погибнуть от инфекционного заболевания.

Махачкала, Наталья Петрова

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