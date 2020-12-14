В Дагестане нашли более 300 погибших краснокнижных тюленей

В Дагестане зафиксирована массовая гибель тюленей. Тушки животных выбрасывает на берег Каспийского моря. Ученые выясняют причину катастрофы.

По последним данным, погибли более 300 тюленей, которые занесены Красную книгу. В управления Росрыболовства в Дагестане уточнили, что туши животных обнаружили на побережье Каспийского моря от устья реки Сулак до реки Самур.

В республику прибыла экспертная группа из числа ученых Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) и РАН (Москва). Специалисты выясняют причину гибели тюленей. По одной из версий, речь может идти об инфекционном заболевании.

В Росрыболовстве не исключили, что животные погибли в результате различных видов внешнего воздействия. Материалы исследования будут переданы в МВД по Республике Дагестан для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК РФ.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 14.12.20

На Белоярском водохранилище спасатели вытащили рыбака с отколовшейся льдины. Мужчине грозит штраф. / Матери «девочки из шкафа» предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. / Отец погиб, а 6-летний сын пострадал под колесами автомобиля «Лада Приора» (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»