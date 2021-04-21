Мнимый рост: зарплаты в Челябинской области не поспевают за инфляцией

Зарплаты южноуральцев растут медленнее инфляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль текущего года составила в регионе 38,7 тысячи рублей, что на 4,3% больше по сравнению с февралем 2020 года.

Самые высокие зарплаты наблюдаются в сфере научных исследований и разработок (59,9 тысячи рублей), а самые низкие – в сфере гостиничного бизнеса и общепита (21,3 тысячи рублей).

Среди городов по размеру оплаты труды традиционно лидирует Магнитогорск (48,6 тысячи рублей). Аутсайдером является Усть-Катав (27,7 тысячи рублей).

В муниципальных районах самые высокие зарплаты в Пластовском районе – 69,1 тысячи рублей. Впрочем, если учесть, что один только совладелец базирующейся здесь ГК «Южуралзолото» Константин Струков задекларировал за прошлый год доход в 8,6 миллиарда рублей, в релевантности этой цифры есть основания усомниться. Меньше всего зарабатали в феврале жители Троицкого района (24,7 тысячи рублей).

Вместе с тем, отмечают представители ведомства, динамика роста номинальной заработной платы в Челябинской области (+4,3%) отстает от региональных темпов инфляции в аналогичном периоде (+5,2%). Таким образом, при формальном росте размер реальной заработной платы снизился в феврале на 0,9%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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