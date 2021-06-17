Пока чиновники рассказывают о росте доходов южноуральцев, те надеются на продуктовые карточки

Среди челябинцев сторонников продуктовых карточек в полтора раза больше, чем по России.

Напомним, в феврале 2021 года глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса предложила ввести продуктовые сертификаты (продуктовые карточки) для малоимущих. Позднее президент Владимир Путин на встрече с главами думских фракций заявил, что вопросе введения продовольственных сертификатов для малоимущих в России есть как плюсы, так и минусы, но подумать над этим можно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС, вслед за Левада-центром, изучили общественное мнение относительно данной инициативы, обратившись с этим вопросом к жителям Челябинска. И оказалось, что среди южноуральцев намного больше сторонников озвученной общественниками идея, нежели в среднем по России.

Так, по данным Левада-центра чуть больше половины (54%) россиян положительно отнеслись к инициативе, не поддержали – инициативу 39% опрошенных.

В Челябинске же за введение продуктовых сертификатов высказались 73% принявших участие в опросе. В данной группе чаще, чем в целом по массиву опрошенных, представлены молодые респонденты в возрасте 18-24 лет, студенты, безработные и временно неработающие, а также высокообеспеченные по самооценкам горожане.

«Почти каждый пятый горожанин (18%) оказался в группе тех, кто идею введения продуктовых сертификатов не поддерживает. Чаще так отвечали респонденты в возрасте 45-59 лет, а также малообеспеченные по субъективным оценкам горожане», – отметили представители Челябинского филиала РАНХиГС.

Примерно каждый десятый опрошенный (9%) затруднился ответить на данный вопрос. Социально-демографические характеристики данной группы респондентов соответствуют данным в целом по массиву опрошенных.

«Мы не задавали вопроса, который объяснил бы мотивировку поддержки или отрицания данной инициативы респондентами, оставив это на их разумении. Однако, ответ можно найти в данных, приведённых в упомянутом исследовании Левада-Центра. Большинство тех, кто поддерживает инициативу, объясняет это тем, что в стране много бедных и государство должно им помогать. Среди тех, кто не поддерживает введение продуктовых сертификатов, доминирует мнение, что эта система вызывает негативные ассоциации с прошлым и говорят о том, что помощь бедным лучше оказывать деньгами, а не сертификатами», – прокомментировали результаты опроса социологи РАНХиГС.

Таким образом, как сторонники введения продуктовых карточек, так и их противники признают остроту проблемы бедности как в России в целом, так и непосредственно в Челябинской области. Чиновники южноуральского правительства продолжают делать хорошую мину при явно плохой игре, рапортуя о мнимом росте доходов населения. Но результаты опроса челябинцев говорят, что они вполне реалистично оценивают социально-экономическое развитие региона и попросту не верят губернатору и его «команде».

Челябинск, Виктор Елисеев

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