российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 мая 2021, 13:48 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

Производство растет – доходы южноуральцев падают

Успехи южноуральских промышленников не влияют на благосостояние жителей региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы продолжают беднеть. Причем этот процесс все нарастает, что следует из статистики, опубликованной в telegram-канале экономического блока правительства Челябинской области.

Так, по данным Челстата, в январе-марте денежные доходы жителей региона увеличились на 1% относительно аналогичного периода прошлого года. Этому способствовали рост доходов от предпринимательской деятельности (+5,5%) и от собственности (+3,4%), социальных выплат (+2,9%) и оплаты труда наемных работников (+1,5%).

Среднедушевые денежные доходы населения выросли на 1,7% по сравнению с I кварталом 2020 года и составили 24,3 тысячи рублей. А вот реальные располагаемые – показали отставание на 4,8%, что связано с ростом обязательных платежей (+6,1%) и индекса потребительских цен (+5,1%). При этом по итогам 2020 года падение реальных располагаемых доходов составляло 2,4%. Это означает, что темпы падения за первый квартал 2021 года удвоились.

Вместе с тем, промышленность Южного Урала продолжает набирать обороты. Так, по данным чиновников, в январе-апреле 2021 года индекс промпроизводства вырос на 12,6% относительно аналогичного периода 2020 года.

В обрабатывающих производствах он увеличился на 9,4%, в том числе в металлургическом – на 9,5%.

Добыча полезных ископаемых продемонстрировала рост на 56,8%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 12,8%, а отрасль водоснабжения – на 3,1%.

При этом зарплата в Челябинской области показывает лишь умеренный рост. Так, за январь-март 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций составила 39 твсячи 818,5 руб. или +4,6% к аналогичному периоду прошлого года, то есть показала втрое меньший прирост, нежели индекс промышленного производства.

А, к примеру, в отрасли добычи полезных ископаемых зарплата выросла на 10,4%, что в пять с лишним раз меньше увеличения объемов производства.

При этом не стоит забывать и о росте закредитованности населения Южного Урала. Так, если по итогам 2020 года рост обязательных платежей составил 3,4%, то за первый квартал 2021 года этот показатель увеличился уже на 5,1%. И большая часть прироста пришлась именно на увеличение кредитных обязательств (рост коммунальных платежей уже был учтен при итоговых расчетах за 2020 год).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.05.21

В Челябинске суд заставил обнальщиков вернуть государству 15 миллионов рублей. / «Безусловное противоречие Конституции»: Госдума утвердила поправки о запрете выборов для причастных к «экстремизму». / В Челябинске директора предприятия будут судить за гибель рабочего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия, Финансы, Экономика,