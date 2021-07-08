В Челябинской области продолжает расти инфляция

Индекс потребительских цен вырос на Южном Урале на 5,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне 2021 года индекс потребительских цен (ИПЦ) в Челябинской области продолжал расти. Об этом свидетельствуют данные Челябинскстата.

Так, в годовом выражении цены на товары и услуги увеличились в регионе на 5,5%. При этом по сравнению с предыдущим месяцем ИПЦ вырос на 3,3%.

Лидером в гонке цен снова стали продовольственные товары. Здесь рост год к году составил 6,6%. Ненамного от продуктов отстают непродовольственные товары – их рост в годовом выражении составил 6,2%. Стоимость услуг увеличилась на 3,3%.

Напомним, ранее стало известно о падении реальных располагаемых доходов южноуральцев в первом квартале 2021 года. По сравнением с аналогичным периодом прошлого года они сократились на 17,8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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