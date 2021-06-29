В первом квартале 2021 года доходы южноуральцев упали на 20%

Южноуральцы продолжают беднеть на фоне восстанавливающейся экономики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», восстановление экономических показателей в Челябинской области никак не отражается на доходах жителей региона. Это следует из материалов мониторинга социально-экономического положения области.

Так, по итогам первого квартала 2021 года среднедушевой доход на Южном Урале составил 24,2 тысячи рублей. Это всего на 1,7% выше аналогичного периода 2020 года и на 17,8% меньше, чем в четвертом квартале 2020-го.

Реальные денежные доходы южноуральцев и вовсе снизились на 3,9% год к году и на 19,9% – по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года.

Все это происходит на фоне раскручивающегося маховика инфляции. Так, в марте 2021 года индекс потребительских цен по отношению к аналогичному периоду 2020 года вырос на 5,53%. Продукты с декабря прошлого года подорожали к концу первого квартала на 2,7%, непродовольственные товары – на 1,94%, услуги – на 1,2%.

Стремительное обнищание жителей региона происходит на фоне восстановления экономики: индекс промышленного производства в марте 2021-го по отношению к аналогичному периоду года предыдущего вырос на 10,8%. Например, добыча полезных ископаемых увеличилась на 52,8%, обрабатывающие производства приросли на 7,6%. И только розничная торговля просела на 3,8%, что вполне объяснимо на фоне падения доходов южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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