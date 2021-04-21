В Челябинске рушатся перекрытия в многоквартирном доме, построенном в 1930-е

В челябинской многоэтажке во обвалились пол и перекрытия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварийная ситуация наблюдается в доме №8 по улице Савина в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом его жители рассказали в паблике «Текслер, помоги».

По словам горожан, дом был построен в 1932 году, причем за все 89 лет своего существования не видел капитального ремонта. Исключение – лишь ремонт фасада.

Сейчас в здании начали менять электро- и трубопроводные системы. Жильцов это несказанно радует. Но... «Перекрытия в доме деревянные, и на сегодняшний день уже есть обрушения пола и перекрытий. Ситуация аварийная, – настаивают челябинцы. – Управляющая компания пытается переложить всю ответственность на наши плечи. Хотя мы считаем, что именно бездействие управляющей компании привело к подобной ситуации... Мы очень боимся за свои жизни, а промедление в решении может привести к более серьезным последствиям».

Горожане заявляют, что необходимо немедленное вмешательство в ситуацию властей региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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