Мэрию Челябинска обязали снести многоквартирный дом, где еще в апреле обвалились пол и перекрытия

Прокуратура Челябинска вмешалась в историю с домом№8 по улице Савина. По словам жильцов, дом находится в аварийном состоянии, однако вопрос с его расселением органами власти не решается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о состоянии дома жители рассказали в паблике «Текслер, помоги!» еще в апреле 2021 года. «Наш дом введен в эксплуатацию в 1932 году. Не сложно подсчитать, что это 89 лет, – писали они. – За это время ни разу не проводился капитальный ремонт, кроме косметического фасадного… На сегодняшний день у нас проводятся работы регоператором по замене электро- и трубопроводных систем, чему, собственно, мы очень рады. Но есть большое «но»… Перекрытия в доме деревянные, и на сегодняшний день уже есть обрушения пола и перекрытий, ситуация аварийная… Управляющая компания в лице «Жилкомсервис» пытается переложить всю ответственность на наши плечи, хотя мы считаем, что именно бездействие управляющей компании привело к подобной ситуации… Мы очень боимся за свои жизни, а промедление в решении может привести к более серьезным последствиям».

В пресс-службе региональной Госжилинспекции Znak.com сообщили, что обращение от жителей дома в ГЖИ поступило. Сейчас по нему проводится проверка, она еще не завершена.

В госжилинспекции Челябинской области тогда заявили, что проводится проверка и отправили за подробностями в администрацию города. В мэрии сообщали, что дом аварийным не признавался, но в нем собираются провести аварийно-восстановительные работы.

Сегодня, 21 января, о результатах проверки отчиталась прокуратура: «Установлено, что для определения технического состояния дома требуется обследование элементов ограждающих и несущих конструкций помещений специализированной организацией, – сообщили в ведомстве. – Прокурор обратился в суд с требованием к администрации Челябинска и комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города о возложении обязанности инициировать мероприятия по проведению обследования многоквартирного дома для решения вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу.

В ходе рассмотрения искового заявления по инициативе ответчика специализированной организацией подготовлено заключение, на основании которого муниципальной комиссией принято решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу.

В настоящее время правовой акт администрации города о признании указанного дома аварийным и подлежащим сносу проходит процедуру согласования».

Челябинск, Павел Зварзин

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