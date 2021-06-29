В Челябинске первый этаж многоквартирного дома грозит провалится после капремонта (ВИДЕО)

Челябинцы «похвастались» сгнившими перекрытиями после капремонта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в квартирах дома №8 по улице Савина в Тракторозаводском районе Челябинска вот-вот могут провалиться полы. Об этом жители рассказали в паблике «Текслер, помоги».

По словам челябинцев, деревянные перекрытия в подвале здания и раньше оставляли желать лучшего. Теперь же ситуация о вовсе достигла критической отметки. «Если честно, даже страшно подходить, – делится опасениями жительница дома. – Если раньше периметр обвала был в пределах полутора метров, то сейчас можно наблюдать его объемы – обвалы увеличиваются. Здесь у нас уже готовится упасть балка. Это вопрос времени.

Видно, что пол первого этажа держится за счет одной перегородки. От балок осталась только труха, все держится на честном слове».

Видео, действительно, пугает

А вот перекрытия под другой квартирой

При этом не так давно в доме прошел капитальный ремонт – меняли внутренние сети водоснабжения и водоотведения, говорят челябинцы. Но проблем с перекрытиями как будто не заметили.

Теперь челябинцы просят, чтобы капремонт оценил губернатор.

Впрочем, представители регоператора капремонта заявляют, что замена перекрытий не входит в перечень работ по капитальному ремонту. Выполнять ее необходимо за счет средств, выплачиваемых за содержание и текущий ремонт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.21

В первом квартале 2021 года доходы южноуральцев упали на 20%. / Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 66 тысяч. / Грядущей зимой Челябинск опять засыплют солью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»