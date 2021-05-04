Челябинцам объяснят, почему автомобилисты обязаны уступить одну полосу для общественного транспорта

Челябинцам объяснят, зачем в городе нужны выделенные полосы для общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о том, что на Комсомольском проспекте уже осенью появятся выделенные общественные полосы, вызвала в городе широкий резонанс. Автомобилисты возмутились, заявив, что одна из главных городских магистралей и сейчас постоянно стоит в пробках, а это решение спровоцирует еще большие проблемы.

Без особо восторга отнеслись к идее и некоторые пешеходы, считающие, что сначала нужно восстановить нормальную работу общественного транспорта, а уже потом предоставлять ему приоритет.

Однако специалисты уверены, что современный мегаполис невозможен без выбеленных полос. Чтобы объяснить это челябинцам, региональный миндортранс пригласил заместителя руководителя Службы движения ГУП «Мосгортранс», эксперта по организации приоритетного проезда Дмитрия Грубого.

На лекции будет дан ответ на следующие вопросы:

можно ли сделать город удобным для всех

как приоритет городского пассажирского транспорта влияет на качество его работы

как правильно проектировать и настраивать систему приоритета общественного транспорта.

Лекция состоится 5 мая в Доме Архитектора. Вход свободный. Начало в 19:00.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.05.21

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