Челябинцы отказали в поддержке губернатору и «партии власти»

Независимый опрос показал, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер разочаровал подавляющее большинство жителей областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Южного Урала Алексей Текслер не оправдал надежд 83% челябинцев, но «Единая Россия» тянет губернатора еще ниже. Об этом заявили представители фонда развития гражданских институтов «Горожане» по итогам опроса жителей Челябинска.

В ходе опроса городские активисты попытались составить представление об уровне одобрения деятельности южноуральского губернатора, а также о готовности горожан голосовать за партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

По четырем однородным по социальной структуре городским межрайонным зонам, охватывающим все районы города (Центральный – Советский, Курчатовский – Калининский, Тракторозаводский – Ленинский и Металлургический районы) было опрошено 3 тысячи 200 челябинцев.

«Первоначально планировалось опросить до 10 тысяч горожан, однако, по мере получения стабильных промежуточных результатов, было решено ограничить число единовременно опрошенных без ущерба для достоверности мониторинга и в целях его оперативности (далее будут новые «волны» опросов), – рассказали организаторы. – Данный опрос проводился без ограничения числа респондентов до выхода на уровень и баланс оценок, неизменные при дальнейшем росте числа опрошенных (т.е. опрос выполнялся до тех пор, пока рост числа опрашиваемых не перестал влиять на значения оценок в пределах точности более чем на 1%, а каждая последующая группа анкет обуславливала меньшее изменение оценок, чем предыдущая). Обработка поступающих массивов данных выполнялась по итерациям с контролем репрезентативности по возрастным группам и городским районам. Существенно выпадающие из общего массива оценок данные опроса жителей Металлургического района представлены отдельно».

В итоге, лишь 17% участников опроса заявили, что губернатор Текслер оправдал их надежды. Остальные ответили на этот вопрос отрицательно. В Металлургическом районе 26% респондентов сказали, что глава региона оправдал их ожидания.

Что касается голосования на сентябрьских выборах в Госдуму, партию «Единая Россия» (ее региональное отделение и партсписок возглавляет Алексей Текслер) готовы поддержать 8% опрошенных жителей Челябинска. В Металлургическом районе таковых оказалось 15%.

Металлургический район показал отличные от общего массива данных цифры одобрения деятельности губернатора, так как здесь существенное влияние на общественные настроения оказывают две большие и относительно лояльные категории населения – жители, связанные тем или иным образом со сравнительно стабильной в последнее время деятельностью ЧМК и пенсионеры, также связанные с градообразующим предприятием, считают городские активисты. Кроме того, свою роль может играть фактор «малой родины»: Алексей Текслер, будучи уроженцем этого района, периодически посещает его объекты и лично участвует в мероприятиях, например, в недавнем субботнике, напоминают представители фонда.

При этом жители Челябинска охотно поясняли свои оценки. «Они считают, что губернатор Текслер не проявил себя за два с лишним года руководства областью заметными результативными действиями и решениями. Его высказывания всегда обтекаемы и пусты, это «официоз», состоящий из «правильных» слов и обещаний, которые никто не слушает и не принимает всерьез.

Губернатор почти не встречается с обычными людьми для обсуждения проблем их жизни (некоторые респонденты насмешливо упоминали увлечение Текслера Инстаграмом), не показывает интереса к местной жизни, привез в руководство области много своих знакомых из других городов. Благосостояние населения при этом ухудшается, главные проблемы – экология, здравоохранение, благоустройство, транспорт – не решаются. Поэтому реальная поддержка и фактическое доверие населения к главе области находятся на низком уровне», – заявили городские активисты.

Что касается партии «Единая Россия», то ее показатели на выборах в Госдуму последовательно снижаются в регионе значительными темпами все три последних избирательных цикла, напоминают организаторы опроса. Причем уровень поддержки ЕР падает во всех возрастных категориях населения. Однако еще важнее, что неприятие «партии власти» представителями наиболее многочисленной и социально активной возрастной категории (35 −60 лет) впервые сравнялось с таким же отношением к ней у молодежи (18-35 лет).

«Приведенные выше итоги опроса «Горожан» убедительно подтверждаются фактическими результатами последних трех выборов в Госдуму на территории Челябинской области: из них следует (по официальным данным), что поддержка «Единой России» снижается в среднем на 10% от выборов к выборам (нами приводится процент от общего числа избирателей области, так как этот показатель точнее отражает динамику реальных предпочтений населения, ведь в опросе речь также шла о настроениях всех жителей Челябинска, а не только людей, приходящих на избирательные участки)», – отмечают активисты.

Если экстраполировать эту динамику на сентябрь 2021 года, то реальный результат «Единой России» как раз и должен оказаться в районе 7% общего числа избирателей, считают инициаторы опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.05.21

Вице-мэром Челябинска по экономике стал банкир. / В Челябинске стартуют массовые отключения горячей воды. / Уральские металлурги запускают беспилотные грузоперевозки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»