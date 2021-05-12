Электронные книги уступают бумажным на фоне пандемии

Бумажные книги опережают электронные книги по популярности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бумажные книги во всем мире остаются популярнее электронных. Особенно это стало заметно во время пандемии. Об этом пишет telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные аналитического агентства Statista's Advertising & Media Outlook.

Так, среди жителей Германии 58% предпочитают бумажные книги, в то время как электронные выбирают лишь 10,4%. Во Франции 52,1% любителей традиционной печатной продукции приходится на 7,5% сторонников электронных книг. В Испании 49,3% жителей отдают предпочтение бумаге и лишь 14,3% выбирают «книги нового поколения». Немногим отличается ситуация в Великобритании – 48,7% против 20%.

Замыкают десятку представители Азии. В Южной Корее на 34,6% любителей бумажных книг приходится на 16,8% поклонников E-book. В Китае на 32,0% читателей-традиционалистов приходится 24,4% «прогрессистов». Наконец, в Индии лишь 24,5% отдают предпочтение бумаге. Правда, и электронные книги выбирают всего 5,6%.

В России ситуация аналогична. По данным Яндекса, большинство (54%) предпочитают читать книги в бумажном виде. Электронные книги выбирает 30%, и 15% – аудиокниги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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