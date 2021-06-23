Бумажные книги в России подорожают в два раза

Российский книжный союз предупредил о двукратном росте цен на бумажные книги к 2025 году. Увеличение стоимости обусловлено снижением объемов книгопечатания на фоне увлечения читателей электронной литературой и аудиокнигами. Кроме того, дорожают материалы, энергия, растут и транспортные расходы.

По сравнению с 2019 годом падение продаж бумажных экземпляров по разным издательствам составляет 10-35% в год, пишут «Известия». Основными триггерами рынка остаются интернет-платформы, электронные и аудиокниги: их доля продаж в Сети выросла до 40%. От наступления цифры в первую очередь страдает художественная литература – тиражи будут падать, а стоимость расти.

Мощный удар по книжному рынку нанесла пандемия, понесший многомиллиардные потери этот сегмент торговли восстанавливается крайне медленными темпами. Снижение объемов в деньгах составило 12%, в экземплярах –17%. Сохраняется и проблема падения трафика в книжных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири и на Урале.

Во время локдауна при закрытии книжных магазинов цифровая литература поддержала читательскую активность. Однако рост стоимости бумажных книг зависит не только от развития интернет-технологий, но и от увеличения себестоимости. Так многие производители бумаги объявили о предстоящем повышении цен на 6-15%, объясняя его ростом стоимости сырья, энергии и транспортных расходов.

Согласно прогнозу консультанта Союза предприятий печатной индустрии Елены Шитиковой, в 2021 году книги из-за увеличения цены бумаги могут подорожать в среднем на 10%. «Если процесс не остановить, к 2025 году бумажная книга подорожает вдвое, – рассказала она, – то есть качественно изданная художественная новинка топового автора будет стоить уже не 700, а 1400-1600 рублей».

«По имеющейся у нас информации, стоимость картона, предоставляемого некоторыми ключевыми поставщиками, прибавила порядка 50% с начала 2021 года, а офсетной бумаги – на 39%», – рассказал президент РКС Сергей Степашин. По его словам, остановить удорожание книжной продукции сможет только государственный контроль за обоснованностью повышения цен и ценообразованием при внутренних и зарубежных поставках.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.06.21

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