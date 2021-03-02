Число выпускаемых в России книг за год снизилось почти на 20%

В 2020 году в России напечатали на 19% меньше книг и брошюр, чем годом ранее. Об этом сообщили в Российской книжной палате. Издатели связывают падение тиражей с вызванным пандемией режимом самоизоляции и снизившимся из-за этого трафиком в книжных магазинах.

В 2019 году в России выпустили 435,1 млн книг, в 2020-м эта цифра упала до 351,4 млн экземпляров, передает РБК. Наибольшее снижение наблюдается в сегменте религиозной печатной продукции – на 34,5%, до 4,7 млн экземпляров. На 21%, до 42,6 млн экземпляров, сократился выпуск литературно-художественных изданий; на 18%, до 78,1 млн экземпляров, – изданий для детей и юношества; на 11%, до 6,7 млн экземпляров, – научной литературы.

Лишь два из десяти крупнейших по этому показателю издательства смогли увеличить тираж, оба они выпускают книги для детей, в частности, раскраски.

В первую очередь снижение объемов книгопечатания издатели связывают с периодом карантина и падением продаж в книжной рознице. Основными каналами в книготорговле остаются традиционные книжные магазины: в Москве на них приходится в среднем около 43% всех продаж, тогда как на интернет – лишь 21%. В регионах доля онлайн-продаж еще меньше, указывает консультант Союза предприятий печатной индустрии Елена Шитикова.

Примечательно, что продажи не росли и в августе, когда традиционно на книжном рынке высокий сезон. Дело в том, что в это время многие магазины еще не открылись после карантина. Более того, в прошлом году было выпущено меньше и учебной литературы, хотя этот сегмент традиционно считался наиболее динамично развивающимся.

Также школьники сократили покупку пособий для подготовки к экзаменам. В издательствах считают, что падение спроса обусловлено неопределенностью со сроками сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Некоторые школьники и их родители предполагали, что государственные экзамены в 2021 году отменят из-за пандемии, как это было с ОГЭ в 2020 году, и не торопились покупать такую литературу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.03.21

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