В горах Абхазии пытаются спасти туристов из четырех городов России

Группе туристов из 4 городов России потребовалась помощь в горах Абхазии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС Абхазии, в среду, 12 мая, в 11:20 поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может, и ему нужна помощь. К тому моменту туристы находились в горах третий день.

Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов.

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе, которая должна произойти в районе СухумГЭСа. Затем будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста.

Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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