В горах Абхазии больше недели не могут найти 64-летнего туриста из Екатеринбурга

Поисковая группа МЧС Абхазии добралась до места предполагаемого нахождения туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова в горах, но самого мужчину там не обнаружили. Спасатели надеются, что Ульянов решил сам спускаться, и будут искать его на возвратном маршруте. Последний раз мужчину видели 12 мая.

Как ранее писал «Новый День», Владимир Ульянов отправился в верховье реки Гумиста в составе туристической группы – с другими участниками из Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила. 12 мая группа сообщила в МЧС Абхазии, что им нужна помощь: большинство туристов спускались с гор сами, но один человек сделать этого не смог. Еще тогда россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места, где мог находиться Владимир Ульянов, но облет указанной территории на вертолете МЧС не дал результатов. Тогда в горы отправился поисково-спасательный отряд.

Накануне поисковики достигли предполагаемого лагеря, где должен был находиться екатеринбуржец. Но мужчины там не оказалось, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

«Поисково-спасательная группа МЧС Абхазии вместе с инструктором туристической группы Анной Гилёвой достигла места предполагаемого нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса в верховьях реки Гумиста. Однако на месте базового лагеря Ульянова не оказалось. Спасатели обследовали окрестности, однако осмотр не дал результатов, – говорится в сообщении спасателей. – Принято решение самым тщательным образом исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья. Спасатели надеются на то, что Ульянов решил самостоятельно спускаться с высокогорья и, следовательно, его можно обнаружить на возвратном маршруте».

В социальные сети Владимир Ульянов заходил последний раз 2 мая. Судя по личным страницам, 64-летний мужчина давно увлекается активным туризмом. У него много фотографий из горных походов по Свердловской области, Алтаю и другим регионам, зимой он часто ходит на лыжах, на состояние здоровья не жаловался.

«Горы нужно любить, чтобы туда ходить, и горы нужно уважать, чтобы оттуда возвращаться. Я не покоряю горы. Это горы покорили меня. Навсегда!» – говорится в статусе Владимира Ульянова в соцсети.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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