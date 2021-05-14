Неблагоприятные метеоусловия на Южном Урале продержатся до понедельника

НМУ в Челябинской области продлили на трое суток.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в регионе с 7 по 17 мая.

В связи с этим режим НМУ первой степени до 19 часов 16 мая продлится в Магнитогорске, до 14 часов 17 мая – в Златоусте, Карабаше и Сатке, до 19 часов 17 мая – в Челябинске и Коркино.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Стоит напомнить также, что в течение следующих трех суток дневные температуры в регионе будут превышать 30-градусную отметку.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.05.21

В нацпарке «Таганай» обнаружен человеческий скелет. / В Челябинске анонсировали выставку работ Василия Кандинского. / В уральском городе на кладбище нашли тело младенца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»