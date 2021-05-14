Неблагоприятные метеоусловия на Южном Урале продержатся до понедельника

НМУ в Челябинской области продлили на трое суток.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в регионе с 7 по 17 мая.
В связи с этим режим НМУ первой степени до 19 часов 16 мая продлится в Магнитогорске, до 14 часов 17 мая – в Златоусте, Карабаше и Сатке, до 19 часов 17 мая – в Челябинске и Коркино.
Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.
Стоит напомнить также, что в течение следующих трех суток дневные температуры в регионе будут превышать 30-градусную отметку.
Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.
Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.
При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.
Челябинск, Виктор Елисеев
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