В мэрии Челябинска разъяснили ситуацию с подземным переходом на перекрестке Кировки и улицы Труда

Власти Челябинска не планируют сроить подземные пешеходные переходы на перекрестке улиц Труда и Кирова. Об этом сегодня заявил главный архитектор города Павел Крутолапов.

Как уже сообщал «Новый День», в конце минувшей недели утвердили проект планировки под строительство пешеходной набережной между историческим музеем и филармонией.

В пояснительной записке к этому документу говорится: «Проектом предусмотрено строительство пешеходной набережной от ул. Труда, 100 до ул. Труда, 92а с подземным пешеходным переходом под Троицким мостом и выходом на пешеходную ул. Кирова в Центральном районе г. Челябинска».

Горожане возмутились: исследования в других городах России и Европы показали, что подземных переход никоим образом не снижает аварийность, а зачастю даже увеличивает и число и тяжесть ДТП (люди начинают пересекать дорогу в неустановленном месте, а машины еду гораздо быстрее чем в местах, оборудованных наземным переходом).

Сегодня Крутолапов пояснил, что подземные переходы планировалось строить в 2016 году, в 2019 проектная документация была скорректирована, но в пояснительной записке формулировка осталась.

«Строительство подземного перехода в этом месте не планируется», – заверил Крутолапов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.05.21

Южноуральский миндортранс не заметил массу нарушений на отремонтированных дорогах. / В центре Челябинска в дороге появилась дыра. / Более 90 южноуральцев заразились COVID-19 за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»