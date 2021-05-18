Кладбище деревьев: в Челябинске массово гибнут зеленые насаждения (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов провести инвентаризацию деревьев и кустарников, высаженных в прошлом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году в городе был побит рекорд по озеленению: чиновники отчитались о высадке 12 тысяч 865 деревьев (в 6 раз больше чем в 2019 году) и более 13 тысяч кустарников.

Однако далеко не все новые посадки прижились: сообщениями о засохших деревьях завалены все соцсети.

Корреспондент РИА «Новый День» прошелся по 2 участкам Калининского района, активно озеленяемым в прошлом году, и убедился: горожане правы – много саженцев погибло.

Свердловский проспект: такие деревья в Калиниском районе считают крупномерами

Эти деревца вроде бы даже прижились и распустились, но их никто не поливал, и они засохли

Контракт на озеленение подразумевает и уход за растениями, но об этих деревцах, похоже, забыли сразу после высадки

Деревья на остановке возле автомобильного училища прижились, но рискуют быть вытоптанными: их посадили так, что пассажиры выходят из автобусов и троллейбусов прямо на них. «У кого хватило ума высадить деревья на остановке. Выходишь из транспорта и носом в дерево, либо (кто не смотрит под ноги) наступаем на колья и веревки! Как всегда работу работаем с полным отключением логики и ума», – возмущаются горожане.

Деревья, высаженные перед домами №35а и №37 по Свердловскому проспекту погибли практически в полном составе

Кустарник тоже не радует зеленью

В Челябинске появилась алогичная мода на ели: в таком загазованном городе нужно высаживать лиственные растения, в идеале – тополя. У них нет конкурентов по степени очистки воздуха, приживаются они лучше и вообще неприхотливы. Но чиновники начали высаживать хвойные, которым и не всякое место подойдет, и требуется тщательный уход в течение нескольких лет после пересадки. В итоге деревья гибнут.

Набережная «ласкает глаз» сгоревшими многолетниками и погибшими деревцами

Прижившиеся тоже не радуют пышностью

Сгорела целая аллея

А эти деревца быи высажены в 2019 году. В прошлом сезоне они даже пытались выгнать листики, но в текущем, похоже, сдались

Такое вот озеленение.

Справедливости ради отметим:

Калининский район не единственный, где жестоко обращаются с зелеными насаждениями. Аналогичная картина наблюдается по всему городу:

«Головницкого и Тукая: как воткнули, так больше ими никто ни разу не интересовался. Растяжки все поотлетали, саженцы высокие, стволы тонкие склонились местами до земли. Кладбище деревьев одним словом, – говорят челябинцы. – А напротив новой школы вообще много сломанных деревьев. Никто ни за что не отвечает. Надо не тендер выигрывать, а как раньше: была служба по озеленению, которая и высаживала, и поливала в дальнейшем, и доводила все до ума. А сейчас все для галочки: воткнули, деньги срубили, а там – трава не расти!»

«Деревья подвязывают сразу при посадке, ни разу не видела, чтобы их поливали, особенно в засуху, что и в прошлом году была, и сейчас уж 3 недели стоит. Так что вполне возможно, что деревья брошены».

«Улица Комарова: все деревья, которые садили в том году, засохли. Никто их ни разу не поливал! На гостевой даже ничего не делается, что уж говорить об обычных дорогах. Позор».

«Посадили деревья вдоль дорог, зимой начали чистить дороги, снег с дорог вперемешку с реагентами не вывезли, а свалили на зеленую часть. Весной все растаяло, и все реагенты ушли на удобрения. Все что ни делается в этом городе – все не по уму».

«Дорога от поселка Аэропорт до самого аэропорта, посадили много берез в том году – все сдохли, ни одна не выжила».

«Нужен специалист в штате города, кто спрашивает и отвечает за озеленение! Тот, кто агроном по образованию. Что спросить с тех, кто с одной извилиной...»

На Богдана Хмельницкого каждый год садят на газоне деревца, которые засыхают к следующей весне. И так из года в год: в отчетах звучит цифра посадок, а в реальности ничего нет. А причина проста – под газоном проходит теплотрасса…»

А некоторые усмотрели в действиях чиновников еще одну схему по выкачиванию денег из бюджета: «Снова вижу на фото стандартную для Челябы ситуацию – деревья высаживают четко под проводами, видимо, с расчетом на то, чтобы в будущем деньги можно было осваивать на обрезку и спил».

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 18.05.21

«И это не шутки…» В России могут признать экстремистским даже клуб любителей кошек. / По поручению Путина: Госдума приняла пакет социальных законопроектов, направленных на поддержку семей с детьми. / «Лоббизм хищнического капитализма»: Госдума готова узаконить безответственность надзорных структур. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»