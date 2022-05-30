В Челябинске обещают заменить все неприжившиеся деревья в течение двух недель

Власти Челябинска обещают заменить все неприжившиеся деревья до середины июня.

Как уже сообщал «Новый День», только на Бродокалмаксом тракте, ведущем в аэропорт погибло более 70% деревьев и кустарников, высаженных в августе 2020 года. Аналогичная ситуация отмечена на улице Академика Королева. Много засохших саженцев и на других улицах.

Сегодня в мэрии заявили, что все крупномеры должны быть обновлены до 15 июня. Часть погибших кустарников будут обновлять осенью.

В ходе мониторинга было выявлено и несколько сотен засохших взрослых деревьев. В ближайшие дни их начнут убирать. Взамен обещали высадить новые, но где, когда и какие не уточнили.

На этой неделе начнется и обрезка сухих веток у живых деревьев.

Челябинск Май 30, Ольга Арсентьева

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