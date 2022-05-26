Подрядчики заменят погибшие деревья на северо-западе Челябинска и по дороге в аэропорт

В мэрии Челябинска заявили, что смогли договориться с подрядчиками-озеленителями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, между комитетом дорожного хозяйства и ООО СК «Стройком» достигнуто досудебное соглашение об исполнении гарантийных обязательств по замене деревьев вдоль автодороги Аэропорт – Бродокалмакский тракт. Работы будут произведены в течение месяца.

Напомним, контракт по высадке деревьев и кустарников власти областного центра подписали с подрядчиком в августе 2020 года. По окончании работ по озеленению претензий у заказчика к их качеству не возникло. Но осенью следующего года в рамках систематического обследования были выявлены погибшие деревья – засохли порядка 70% зеленых насаждений.

Мэрия направила подрядной организации требование произвести замену в рамках гарантийных обязательств, но предприятие его проигнорировало. Тогда власти подали в суд исковое заявление об обязании подрядчика выполнить взятые на себя обязанности.

Рассмотрение иска должно было состояться вчера, 25 мая. Но в последний момент коммерсанты решили договориться миром.

Также в пресс-службе администрации города рассказали, что аналогичное соглашение достигнуто с этим же подрядчиком по гарантийным обязательствам по замене неприжившихся деревьев в сквере на улице Академика Королева (от улицы Братьев Кашириных до улицы 250-летия Челябинска).

Челябинск, Виктор Елисеев

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