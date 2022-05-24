В Челябинске на дороге в аэропорт погибли более 70% деревьев

Первое, что видят прилетающие в Челябинск, – «кладбище» невыросших деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вдоль дороги по направлению в челябинский аэропорт погибли более 70% высаженных деревьев. Об этом общественное объединение «ЭкоStandart» сообщило в своем телеграм-канале.

О проблеме общественникам рассказал один из жителей города. Челябинец сообщил, что деревья, высаженные в рамках городского озеленения по Бродокалмакскому тракту – по дороге в аэропорт – погибли.

Выехав на место, экоактивисты убедились: итоги озеленения вряд ли можно назвать удачными.

«На данный момент из 458 выявленных зеленых насаждений точно погибших 285 и еще 52 дерева находятся на стадии гибели. Итого из 458 деревьев и кустарников 337 не прижились. И это в самом начале маршрута, по которому приезжают гости региона и туристы. Из того, что должно было стать визитной карточкой, мы получили аллею «засохших вичек». При этом по контракту планировался уход за деревьями и кустарниками от подрядчика, но, как мы видим, работы не проводились», – возмущаются челябинцы.

Экоактивисты готовят обращение в администрацию Челябинска с требованием провести проверку по исполненному контракту и добиться от подрядчика замены погибшего посадочного материала за свой счет, а также провести служебную проверку действий сотрудников комитета дорожного хозяйства. Кроме того, общественники намерены направить обращение в прокуратуру области с просьбой взять на контроль данный вопрос.

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Впрочем, в мэрии в курсе проблемы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации, контракт на озеленение городские власти заключили в августе 2020 года, и к концу сезона претензий к состоянию саженцев у КДХ не было: деревца выглядели вполне удовлетворительно. Но осенью 2021 года выяснилось, что 70% зеленых насаждений погибли. В октябре 2021 года комитет дорожного хозяйства направил подрядной организации требование заменить засохшие деревья и кустарники в рамках гарантийных обязательств.

Однако требование городских властей подрядчик проигнорировал. После этого мэрия обратилась в суд, чтобы заставить организацию выполнить взятые ею обязательства уже в принудительном порядке. Завтра, 25 мая, должно состояться заседание по иску.

Челябинск, Виктор Елисеев

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