Мэрия Челябинска распорядилась включить кондиционеры в автобусах, отреагировали не все

В Челябинске продолжается эпопея с кондиционерами: несмотря на многочисленные жалобы горожан, водители все равно не включают системы в салонах. Не помогают даже распоряжения вышестоящего начальства.

«Начальник управления транспорта выпустил приказ, чтобы автобусы ездили с кондиционерами. Просьба сообщать о нарушениях, если заметите, будем ему пересылать», – написали сегодня представители миндортранса в одном из популярных городских чатов.

И тут же посыпались сигналы: «9:37. Автобус 18 в данный момент, номер 8-16». «10:12. 64-ый автобус, 8-48, без кондиционера, водитель сказал: в обед спросит у начальника – если разрешит, то будет включать».

Напомним, на духоту в салонах общественного транспорта челябинцы жаловались все минувшее лето. А в этом году первые претензии появились в начале мая, когда в городе установилась летняя, но пока еще не жаркая погода. Несмотря на то, что вторую неделю в городе настоящий зной, ситуация не изменилась – транспортные предприятия экономят горючее.

Челябинск, Павел Зварзин

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