До первого трупа: челябинцы возмущены неработающими кондиционерами в автобусах

Жители Челябинска вновь возмущены духотой в автобусах.

Как уже сообщал «Новый День», в 2020 году губернатора Текслера активно пиарили на теме общественного транспорта: дескать, исключительно благодаря главе региона в областном центре появилось более 100 автобусов, главным достоинством которых являются экологически чистое топливо и кондиционеры в салоне, что немаловажно в условиях периодически случающейся в городе жары и постоянных НМУ.

Однако прохладой в салонах горожане наслаждались недолго: когда в городе установилась 35-градусная жара, в автобусах кондиционеры отключили, объяснив это тем, что автобусам при включенной системе охлаждения не хватает топлива.

А в мэрии Челябинска и вовсе заявили, что в жару кондиционеры бесполезны: «В связи с аномальными погодными условиями существующей системы охлаждения недостаточно для поддержания стабильной температуры в салоне с учетом потери холодного воздуха на остановочных пунктах во время посадки и высадки пассажиров»,– говорится в ответе на запрос одного из горожан. Официальный документ подписал начальник управления транспорта администрации города Челябинска Максим Кичеев.

В текущем году ситуация повторяется.

Первые жалобы на духоту в автобусах появились в начале мая, когда в городе установилась летняя, но пока еще не жаркая погода. А вот с сегодняшнего дня начинается настоящий зной, но кондиционеры, похоже, включать никто не собирается.

«Одна кондуктор рассказала, что начальство им действительно запрещает их включать, потому что расходы на них в плане на июнь! – делятся челябинцы информацией в соцсетях. – То есть катайтесь и дохните в 30-градусную жару, нам плевать. Я прошу прощения, но есть большие вопросы насчет адекватности руководства ОГТ. И я уверен, что так будет до первого летального случая. Сердечникам в такую погоду только в автобусах и ездить. Как прекрасно у нас ОТ собирается бороться с маршрутками. И смешно, и грустно».

«При такой погоде ездить в тех же автобусах просто себе дороже, пешком идти будет безопаснее для здоровья, – комментируют горожане. – Сегодня видел еще три-четыре забитых автобуса, в которых не работал кондиционер. Удивительно, что кондукторы при вопросах о кондиционерах начинают хамить и нести чушь про то, что «рано еще, не лето». Им самим нормально так кататься целый день? Видимо, пока несчастного случая не произойдет, а затем ажиотажа в СМИ, ОГТ ничего не будет менять».

«Знакомая сегодня опять чуть не умерла в автобусе от духоты. Сказал ей, чтоб впредь записывала номер и передавала жалобу. Прогноз обещает +30 градусов жары, я так понимаю придется бойкотировать городской транспорт, который должен быть удобнее маршруток? А как иначе? Уж лучше реально с Джамшутом, чем так. Диверсия какая-то происходит…»

«Включенный кондиционер увеличивает расход топлива, притом значительно – процентов на 30, соответственно из-за этого они массово не работают».

Кстати, как выяснилось, в техническом задании автобусных контрактов прописано лишь наличие кондиционеров в подвижном составе, но работа системы охлаждения никак не регламентирована, а температурный режим не утвержден.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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