Родители воспитанников детских садов Южного Урала смогут прийти на выпускной

Власти Челябинской области сняли запрет на посещение родителями выпускных в детских садах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято в ходе заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу.
Напомним, ранее действовал запрет на посещение мероприятий в детсадах родителями. Как разъясняли в министерстве образования и науки Челябинской области, на выпускной можно было посмотреть сквозь стекло, если таковое есть в музыкальном зале. При этом число родителей было ограничено.
Теперь, учитывая текущую стабильную ситуацию с заболеваемостью, власти решили ослабить ограничения: выпускные можно проводить в пределах одной группы с участием родителей при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер (масочного режима и социальной дистанции).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.05.21
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