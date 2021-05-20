Родители воспитанников детских садов Южного Урала смогут прийти на выпускной

Власти Челябинской области сняли запрет на посещение родителями выпускных в детских садах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято в ходе заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Напомним, ранее действовал запрет на посещение мероприятий в детсадах родителями. Как разъясняли в министерстве образования и науки Челябинской области, на выпускной можно было посмотреть сквозь стекло, если таковое есть в музыкальном зале. При этом число родителей было ограничено.

Теперь, учитывая текущую стабильную ситуацию с заболеваемостью, власти решили ослабить ограничения: выпускные можно проводить в пределах одной группы с участием родителей при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер (масочного режима и социальной дистанции).

Челябинск, Виктор Елисеев

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