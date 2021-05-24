«Спасибо, Текслер». Жители пригорода Челябинска отказываются идти на выборы из-за проблем с водой

В пригороде Челябинска неделю не могут решить проблему с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Копейска, города-спутника Челябинска, засыпали жалобами социальные сети и официальные органы, а также грозят бойкотом выборов в Госдуму.

По словам копейчан, проблемы начались в середине мая и продолжаются до сих пор. В кранах вода течет тонкой струйкой, а выше третьего этажа зачастую и вовсе отсутствует.

«Просто накипело от такой жары! Сколько можно сидеть без воды? – пишут южноуральцы в соцсетях. – Поселок Потанино с 14 мая без воды, в выходные воды вообще нет, в будние дни идет с 6:00 до 10:00, а дальше что? Где хочешь – там и бери воду, как хочешь – так и мойся. Что за издевательство над народом?»

С 17 мая проблемы с водой испытывают жители копейского поселка Старокамышинск. Не лучше ситуация и в других поселках, и непосредственно в Копейске. «Молчит прокуратура. МЧС тоже молчит. Помалкивает Роспотребнадзор, – возмущаются горожане. – Безмолвствует губернатор Текслер. Ему некогда, он под вспышки фотокамер выпускает на волю животных и птиц, которых спасали другие люди. Или картинки про метротрам показывает, фантазер наш инстаграмный. А в Челябинской области – чрезвычайная ситуация. В аномальную жару люди сидят без капли воды. Спасибо, Текслер».

При этом в местном водоканале ответ один – якобы, воды нет из-за высокого водоразбора в садовых товариществах. «Какая разница, какой водозабор, нам, местным жителям. Все платят по тарифу, чем больше забрали, тем больше заплатили, – пишут жители поселка Старокамышинск. – А то, что у них трубы гнилые, и никто лет 50 этим не занимался – другой вопрос. Вот пример из жизни – сад «Шахтер», все жаловались на слабый напор, а по итогу вода метр пробила в глубину у нас на участке, так как была дыра в трубе».

Возмущенные жители направляют обращения в различные государственные органы. «В Генпрокуратуру и прокуратуру Челябинской области направила заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности губернатора Челябинской области Алексея Текслера и других должностных лиц, допустивших отсутствие воды в ряде населенных пунктов области, и создавших угрозу создания опасной эпидемиологической обстановки», – пишут южноуральцы. При этом напоминают, что на исполнение давней «мечты» губернатора о метро деньги находятся. «Копейск и поселки опять без воды. Может, губернатор уже примет какие-то шаги? На метро 45 миллиардов есть, а город соседний загибается», – пишут копейчане.

А кое-кто уже грозится бойкотировать сентябрьские выборы. «Гораздо больше толку будет, если мы будем писать тем, кто за это отвечает. Конкретно – Фалейчику (мэр Копейска. – прим. РИА «Новый День»), руководству КСВВ, – пишут горожане в соцсетях. – Официально причем, а не в соцсетях. И ещея предлагаю написать, тоже официально, в Кремль, Путину: если нам не сделают воду, мы бойкотируем выборы всем поселком».

Напомним, на прошлой неделе мэрия Копейска отправила в отставку генерального директора МУП КСВВ из-за проблем с водой. Однако эта мера не изменила ситуацию с водоснабжением. Хотя чиновники заявляют, что пытаются решить проблему. «Администрацией Копейского городского округа в настоящее время проводятся первоочередные мероприятия, направленные на стабилизацию водоснабжения города:

1. Капитальный ремонт участка водовода Д 820 в районе Сосновских очистных сооружений (р-н 5 пикет), протяженностью 230 погонных метров.

2. Капитальный ремонт участка водовода Д 820 вблизи ул. Локомотивной г. Копейска, протяженностью 2100 погонных метров с реконструкцией камеры в районе СНТ «Кировец».

3. Строительство повысительной насосной станции на водоводе Д 820 Челябинск-Копейск в районе пос. Старокамышинска с целью поддержания нормативного давления в сети», – рассказали в мэрии.

Впрочем, пока усилия городских властей не дают результата: на данный момент, по словам копейчан, воды в кранах почти нет.

Между тем, южноуральцы заметили, что областные власти весьма оригинально относятся к их проблемам, предпочитая их не замечать. «У Текслера в инсте комменты чистят про воду», – пишет житель поселка Старокамышинск в одном из пабликов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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