Энергетики поправили чиновников, сваливших на них вину за «засуху» на Южном Урале

Энергетики прокомментировали заявления пресс-службы губернатора Челябинской области, попытавшейся свалить на них вину за проблемы с водоснабжением в одном из муниципалитетов.

Как уже сообщал «Новый День», в аномальную жару жители десятка населенных пунктов Челябинской области остались без водоснабжения.

При этом областные чиновники повели себя в экстренной ситуации весьма странно. Сначала на официальной странице губернатора в «Инстаграме» начали подчищать комментарии южноуральцев, сообщавших об отсутствии воды. Затем представители регионального минстроя обвинили местные власти в том, что те не воспользовались в 2020 году средствами, выделенными из областного бюджета как раз на решение проблем с водоснабжением. Кроме того, областные чиновники заявили: муниципалитеты не доносят до регионального правительство информация о реальном положении дел (странный упрек на фоне удаления из соцсетей жалоб самих южноуральцев).

Наконец, вчера, 25 мая, пресс-служба правительства Челябинской области заявила, что одной из причин перебоев при подаче воды стало «отсутствие электроэнергии в сетях, питающих насосы скважин, ввиду плановых ремонтных работ на линиях электропередачи».

«В связи с этим, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОАО «МРСК-Урала» – «Челябэнерго» договорились о временном завершении планово-ремонтных работ на объектах электроэнергетики, которые осуществляют электроснабжение объектов водоснабжения», – отчитались чиновники.

Подобное объяснение взаимодействия между областным правительством и энергетиками крайне удивило последних. «Энергетики «Россети Урал» – «Челябэнерго» идут навстречу прежде всего жителям Челябинской области, – заявили в пресс-службе предприятия. – В разгар ремонтной компании и подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-22 на счету каждый час, именно поэтому достигнут ряд договоренностей с министерством строительства и инфраструктуры региона и продолжается взаимодействие с муниципалитетами на местах».

При этом плановые работы вряд ли можно всерьез рассматривать в качестве причины проблем с водоснабжением. «Необходимо отметить, что причина перебоев с водоснабжением в большинстве случаев не лежит в плоскости плановых ремонтов в энергоустановках филиала «Челябэнерго», а связана с проведением неотложных или аварийно-восстановительных работ. Мы анализируем и внимательно рассматриваем каждый конкретный случай, реагируем на все заявления населения и готовы к решению задач по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения населения Челябинской области», – подчеркнули представители энергетиков.

В компании также напомнили, что все плановые отключения электроэнергии производятся в соответствии с требованиями Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и сопровождаются заблаговременным уведомлением Единой дежурно-диспетчерской службы о дате и времени введения плановых ограничений электроэнергии. Кроме того, информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании «Россети Урал».

Челябинск, Виктор Елисеев

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