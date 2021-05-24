Массовое голосование на праймериз «Единой России» в Челябинске пытаются обеспечить за счет школ

Массовое голосование на праймериз «Единой России» в Челябинске пытаются обеспечить за счет школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в родительских чатах учителя призывают родителей принимать активное участие в предварительном отборе претендентов на депутатский мандат. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Родителей пытаются стимулировать ремонтом класса: обычно оплачивать этот процесс вынуждены они, но, говорят учителя, тем, кто активно будет голосовать, ремонт сделают за счет «привлеченных средств».

Но мало просто проголосовать – нужно голосовать правильно: подсказки с выбором нужных кандидатов тоже рассылаются по родительским чатам.

Telegram: Родителей принуждают участвовать в праймериз

Челябинск, Ольга Арсентьева

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