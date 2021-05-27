Из Челябинска возобновляются прямые рейсы в Египет

Из Челябинска возобновляются прямые перелеты в Египет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международное авиасообщение на Южном Урале начали восстанавливать с 25 мая. Но пока в расписании нет ни одного подобного рейса. Предполагается, что первый самолет отправится за границу 29 мая. Пунктом назначения будет Каир. Несмотря на то, что рейс организуют для туристов, прямого сообщения с популярными египетскими курортами пока нет.

На сегодняшний день, помимо египетского, согласовано еще международных рейсов с вылетом из Челябинска: регулярные в Алматы, Баку, Бишкек и Ереван, чартерные в Монастир и Анталию. Но в ближайшие дни вылеты по этим направлениям не планируются. В расписании так же заявлены вылеты в Ларнаку (со второй половины июня), но пока о согласовании этого рейса не сообщалось.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.05.21

Компанию южноуральского олигарха оштрафовали на четверть миллиона за экологические нарушения. / Ущерб в миллион рублей: топ-менеджеров аэропорта «Магнитогорск» заподозрили в мошенничестве. / «Проблема пока не решена»: Банк России не обеспечил ценовую стабильность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»