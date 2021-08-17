Росавиация разрешила организовать регулярное сообщение между Южным Уралом и Египтом

Четыре авиакомпании заявили о намерении организовать регулярное сообщение между Южным Уралом и Египтом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавиация выдала допуски на регулярные рейсы из Челябинска в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Авиакомпания «Ред Вингз» может запустить по 5 рейсов в неделю по каждому направлению, «Норд Стар» – по 3 рейса, «Роял Флайт» готов летать по 4 раза в неделю на оба курорта, «Северный ветер» – по 2 раза.

Два последних перевозчика заявили о намерении открыть по 2 регулярных рейса из Магнитогорска и в Хургаду, и в Шарм-Эль-Шейх.

Напомним, допуск – это право авиакомпании, которым она может воспользоваться, если авиасообщение между Россией и указанной страной не закрыто по каким-либо причинам.

В июле Росавиация отказала в выдаче допусков на организацию регулярных рейсов из Челябинска и Магнитогорска в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх авиакомпаниям «Сибирь», «Россия» и ««Азур Эйр».

В данный момент попасть из Челябинска в Египет можно только чартерным рейсом и только в Каир.

Челябинск, Павел Зварзин

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