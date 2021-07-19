Жители Южного Урала получили возможность летать в Грецию и Испанию напрямую

Жители Южного Урала получили возможность летать в Грецию и Испанию не через Екатеринбург и Москву, а напрямую – из Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавиация выдала разрешение на организацию международных регулярных воздушных перевозок пассажиров из аэропорта имени Курачтова по следующим направлениям:

Греция

Салоники:

авиакомпания «Сибирь» – 2 раза в неделю

авиакомпания «Роял Флай» – 3 раза в неделю

Ираклион

авиакомпания «Сибирь» – 3 раза в неделю

Родос

авиакомпания «Сибирь» – 3 раза в неделю

авиакомпания «Роял Флай» – 2 раза в неделю

Испания

Пальма – де – Майорка

авиакомпания «Роял Флай» – 2 раза в неделю

Кроме того, авиакомпании «Роял Флай» выданы допуски на организацию регулярных полетов из Челябинска в Навои и Наманган (по 2 раза в неделю). Авиакомпания «Сибирь» может 3 раза в неделю летать из Магнитогорска в Худжан и Самарканд.

Напомним, допуск – это право авиакомпании, которым она может воспользоваться, если авиасообщение между Россией и указанной страной не закрыто по каким-либо причинам.

Вместе с тем Росавиация отказала в выдаче допусков на организацию регулярных рейсов из Челябинска в Египет (Хургада и Шарм-Эль-Шейх)

авиакомпании «Сибирь» (собиралась летать по 3 раза в неделю в каждом направлении)

авиакомпании «Россия» (по 3 раза в неделю)

авиакомпании «Азур Эйр» ( по 5 раз в неделю).

Авиакомпании «Северный ветер» не выдали допуск на полеты в Худжан (2 раза в неделю).

Отказано в выдаче разрешений и на регулярные рейсы из Магнитогорска:

в Шарм-Эль-Шейх (авиакомпания «Азур Эйр» заявляла 2 раза в неделю)

в Душанбе (авиакомпания «Сибирь» – 3 раза в неделю)

в Ташкент (авиакомпания «Сибирь» – 3 раза в неделю).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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