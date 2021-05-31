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Понедельник, 31 мая 2021, 10:25 мск

Новости Челябинск

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Челябинск окутала вонючая пелена. Чиновники считают, что это туман

Минэкологии Южного Урала пытается убедить челябинцев, что окутавший город смог безопасен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зловонный туман повис над Челябинском в ночь на понедельник, 31 мая. Горожане сообщают об этом в социальных сетях.

«Дышать невозможно! Центральный район, улица 3-го Интернационала, проснулась в 5 утра!» – пишет челябинка. «Ленинский район, у «Авроры» стоит дым, вонь химическая. В горле першит», – поддерживают ее горожане.

Сообщения о смоге поступают и из других районов города. Впрочем, чиновников от экологии они не трогают. «Утренний туман в Челябинске имеет природный характер и связан с перепадом температур, – заявил замминистра экологии Виталий Безруков в своем telegram-канале. – Аномальную жару сменили осадки и прохладная погода. По оперативным данным Центра экологического мониторинга (31.05.2021 на 9:00) на стационарных постах и станциях мониторинга территориальной системы не зафиксировано превышений предельно допустимой концентрации по контролируемым загрязняющим веществам. Исходя из наблюдаемой динамики, загрязнения атмосферы в Челябинске и метеопрогнозу на ближайшие сутки не ожидается повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха».

Подобная позиция чиновников возмутила горожан. «У Виталия опять сизый туман. У Текслера минус 27,3% объемов выбросов. А у людей ухудшение здоровья и аллергические реакции, – рассказала депутат Центрального райсовета города Елена Вахтина. – Угораздило меня оставить открытым окно на ночь сегодня, как следствие – отек гортани не заставил себя долго ждать...»

Челябинск, Виктор Елисеев

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