Большую половину мая челябинцы прожили в режиме неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовало итоги экологического мониторинга, проведенного в прошлом месяце в Челябинске и Магнитогорске.

Оказалось, что в областном центре НМУ фиксировались в течение 18 дней, в Магнитке – 11.

который проводило в мае. По данным санитарных врачей, в прошлом месяце режим неблагоприятных метеоусловий продержался в Челябинске 18 дней или 381 час. В Магнитогорске режим НМУ в мае действовал в течение 11 дней.

В ведомстве заявили, что из всех отобранных проб воздуха в мае в Челябинске почти в 3% зафиксировано превышение гигиенических нормативов по содержанию ксилола, этилбензола. В Магнитогорске – по содержанию этилбензола, сероводорода, бенз/а/пирен.

Отметим, что в июне в Челябинске режим НМУ объявили 3 июня и с тех пор постоянно продлевают.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.06.21

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