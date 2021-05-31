Кассир супермаркета демонстративно разорвала деньги покупателя

В московском магазине кассир разорвала деньги клиента на кусочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел, когда молодая пара расплачивалась за покупку купюрой в 500 рублей.

Женщина решила, что деньги фальшивые и купюру непременно нужно порвать. Молодой человек попытался остановить решительную даму, доказывая, что деньги настоящие. Но женщина оказалась непреклонна: не подействовали ни уговоры, ни угрозы подать заявление в полицию, сообщил telegram-канал Mash. При этом кассирша заявляла, что фальшивку выявил аппарат (которого на кассе не было).

Купюра в итоге оказалась настоящей, и уже старшему кассиру пришлось перед покупателями извиняться: им выдали покупки и полагающуюся сдачу. Но они все равно подали заявление в полицию. Кассиршу это ничуть не смутило: даже когда выяснилось, что она не права, дама угрожала покупателям, что это они будут объясняться с полицией, а не она.

Москва, Виктор Елисеев

Москва. Другие новости 31.05.21

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