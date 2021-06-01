В Челябинске под носом администрации загубили здоровые тополя и пытаются угробить целую аллею (ФОТО)

В Челябинске дорожники загубили здоровые тополя и постарались, чтобы засохли еще более десятка деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история разворачивается на улице Калинин – буквально под носом у администрации одноименного района. Часть улицы, идущая от улицы Кирова к реке Миасс всегда была очень зеленой, однако в ситуацию вмешались дорожники. Сначала они заасфальтировали обочины проезжей части, так что деревьям осталось очень мало земли для дыхания и полива. В итоге 4 крупных тополя засохли.

А к концу текущего года может погибнуть и вся аллея. Компания «УралДорСтрой» по заказу КДХ начала реконструкцию: обновляют тротуары и бордюрный камень. Для установки новых бордюров прорыли траншеи очень близко к деревьям, обрубив все корни.

Самое главное, что корни повредили не только со стороны тротуара, а со всех сторон.

Сейчас все стволы заключили в бордюрные квадраты, которые, скорее всего, зальют асфальтом, и у деревьев просто не будет шанса. И тенистая часть улицы превратится в такой же унылый «аэродром», что и ее верхняя часть, идущая от Кирова к Свердловскому проспекту.

Потеря деревьев для этого микрорайона критична: он расположен в низине, и жители задыхаются даже при мало-мальских выбросах – когда их соседи, живущие на той же улице Калинина, но выше улицы Кирова, еще ничего не успели почувствовать.

Самое любопытное, что безжалостное уничтожение деревьев происходит буквально под окнами администрации Калининского района, но чиновники этого упорно не замечают. Как не видят и того, что нелегальный киоск с квасом, еще в начале мая стоявший на перекрестке Кирова и Калинина после обещания властей его снести никуда не делся, а просто переехал под сень тех деревьев, которые сейчас старательно уничтожают дорожники.

Не видят они и самозваных лотков с бельем и скоропортящимися продуктами, удобно расположившимися в тени киоска «Вечерний Челябинск».

И если, чтобы разглядеть квас и изуродованные деревья, нужно приложить большие усилия, – выйти из здания администрации и пройти 100 – 200 метров, то для того, чтобы «засечь» лотки, достаточно выглянуть из окна.

Челябинск, Евгений Полак

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