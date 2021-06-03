Строительство аквапарка в Челябинске начнется с вырубки трех с половиной сотен деревьев

Ради строительства аквапарка в Челябинске вырубят три с половиной сотни деревьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 4 июня, подрядчик приступит к подготовке «пятна застройки» многофункционального комплекса с аквапарком по улице Братьев Кашириных, 142.

Будет произведен снос 343 деревьев, попадающих в зону строительства, часть из них будет пересажена.

«За снос зеленых насаждений застройщиком внесена компенсация в бюджет города. Кроме того, проектом застройки предусмотрено озеленение территории», – уточнили городские чиновники.

Напомним, строительство аквапарка в областном центре стало частью предвыборных договоренностей между областными властями и депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Со своей стороны, администрация области гарантировала депутату поддержку на грядущих выборах в российский парламент. По итогам праймериз «Единой России» Колесников стал кандидатом от «партии власти» по Златоустовскому одномандатному округу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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