Из-за сноса исторической лиственницы в Челябинске директора двух учреждений потеряли должности

В Челябинске руководители двух МКУ будут уволены после сноса даурской лиственницы в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директора МКУ «Геоцентр» Константин Антропов и МКУ «Административно-техническая инспекция» Владимир Жучков будут уволены по решению работодателя. Такое поручение дала подчиненным мэр Челябинска Наталья Котова по итогам служебной проверки.

Напомним, проверку в администрации города начали после того, как 1 июня на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной были снесены три дерева, в том числе даурская лиственница, посаженная в 1905 году. Это вызвало широкий резонанс.

По словам вице-мэра Александра Астахова, в ходе проверки установлено, что решение о вырубке деревьев было принято 1 июня МКУ «Геоцентр», и в тот же день проведены работы. Однако руководство учреждения не оповестило о сносе деревьев ни горожан, ни мэрию. При этом неверно были определены породы деревьев. Заключение об аварийности деревьев выдало МКУ «АТИ». Правда, по словам замглавы города Валерия Смирнова, рекомендации о сносе деревьев учреждение не давало. Но это не спасло его руководителя.

По поручению Натальи Котовой, с директором МКУ «Геоцентр» и МКУ «АТИ» будут расторгнуты контракты по решению работодателя.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.06.21

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