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Понедельник, 7 июня 2021, 15:29 мск

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В Челябинске приостановят вызвавшие нарекания работы на Комсомольском проспекте

Власти Челябинска решили приостановить вызвавшие недоумение горожан работы на Комсомольском проспекте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое поручение дала мэр Челябинска Наталья Котова.

Напомним, в начале месяца на Комсомольском проспекте стартовали работы по обустройству островков безопасности, закрытых парковочных карманов и выделенных полос на Комсомольском проспекте, вызвавшие горожан. При этом лишь в пятницу представители мэрии провели брифинг, в ходе которого попытались успокоить челябинцев.

Сегодня глава города и вовсе поручила приостановить работы. «Я считаю, что нужно заключить контракт с независимым экспертом, который услышит мнение жителей. Жители переживают, что эти островки будут закрыты плиткой, хотя мы планировали, что они будут зеленые. По всем этим выделенным полосам – то же самое. Я понимаю, что у вас есть проект, но ваша задача – услышать мнение жителей и профессионального эксперта, обсудить и затем прийти к результату. Нужно пока сосредоточиться на других работах по этому контракту», – заявила чиновница.

Челябинск, Виктор Елисеев

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