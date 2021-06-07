Мэра Троицка отстранили от должности

Суд отстранил Александра Виноградова от исполнения обязанностей главы Троицка на время процесса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Троицкий городской суд удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении от должности мэра города Александра Виноградова на период рассмотрения его уголовного дела.

Ранее в суд поступили уголовные дела в отношении главы Троицка и его заместителя Вадима Германа, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2019 году чиновники, с превышением должностных полномочий, инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав организации. Сами чиновники свою вину отрицают, подчеркивая, что их действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

19 мая суд заменил Александру Виноградову меру пресечения, заменив содержание под стражей на залог в 500 тысяч рублей. После этого чиновник вышел на работу в мэрию.

Решение об отстранении от должности Виноградов намерен опротестовать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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