Мэр маленького южноуральского городка будет получать больше, чем глава областного центра

Скандалом обернулось заседание городского Собрания Троицка: депутатов возмутило повышение зарплаты мэру более чем в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недовольство ряда депутатов уральского городка вызвало предложение существенно повысить заработную плату мэру Александру Виноградову.

Дискуссия развернулась при обсуждении новой редакции Положения об оплате труда. Среди прочих корректировок оказался и исправленный размер денежного содержания градоначальника.

Предлагаемая сумму повергла парламентариев в растерянность. По словам одного из них, зарплата главы города должна вырасти более чем вдвое: если раньше в среднем в месяц первое должностное лицо Троицка получало порядка 142 тысяч рублей в месяц, то при новом положении его зарплата может превысить 300 тысяч рублей. Это больше, чем платят мэру Челябинска, зарплата которой составляет около 290 тысяч.

Согласно документу (все-таки принятому депутатами 16 голосами против 5), денежное содержание главного троицкого чиновника состоит из ежемесячного вознаграждения (117 тысяч рублей) и дополнительных выплат.

К дополнительным выплатам в данном случае относятся ежемесячное денежное поощрение (2,5 должностных оклада), ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (до 75% оклада), ежемесячная надбавка за государственные награды СССР и РФ (25% оклада) и ежемесячная надбавка за особые условия службы), сложность, напряженность и специальный режим работы (1,5 оклада). Последняя надбавка, кстати, положена только муниципальным служащим, к коим глава города не относится, и тем не менее, в Троицке для мэра они почему-то предусмотрены.

Оклад Виноградова составляет 23 тысяч рублей. Исходя из этого только перечисленные доплаты «тянут» тысяч на 120. А есть еще надбавки за классный чин, выслугу лет, не говоря уже о разовых доплатах к отпускным и по другим поводам. И это не считая премий, которые в зарплате не учитываются. Плюс районный коэффициент в размере 15% на все выплаты, за исключением отпускных. Все вместе реально может составлять тысяч 300.

Напомним, Александр Виноградов является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий: во время отопительного сезона 2019 – 2020 годов с его согласия оборудование ЗАО «Теплосервис», являющегося поставщиком тепла центральным районам города, было передано в аренду третьим лицам. Компания оценила ущерб в 9 миллионов рублей.

Виноградов утверждает, что решение о передаче имущества ЗАО «Теплосервис» было согласовано с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в состав которой входил прокурор Троицка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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