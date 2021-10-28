«Единая Россия» избавилась от депутатов, возмутившихся зарплатой провинциального мэра

В Челябинской области из «Единой России» исключили двух муниципальных депутатов, которые не хотели повышать зарплату главе муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал, разогревшийся в конце сентября в Троицке, получил продолжение.

Напомним, во время обсуждении новой редакции Положения об оплате труда на заседании горсовета развернулась острая дискуссия: недовольство ряда депутатов уральского городка вызвало предложение существенно повысить заработную плату мэру Александру Виноградову.

Денежное довольствие главы города решили понять более чем вдвое: если раньше в среднем в месяц первое должностное лицо Троицка получало порядка 142 тысяч рублей в месяц, то при новом положении его зарплата может превысить 300 тысяч рублей. Документ все-таки приняли: «за» проголосовали 16 депутатов, «против» – 5.

А сегодня на очередной сессии горсовета во всеуслышание объявили, что из партии «Единая Россия» исключили депутатов Виталия Здебского и Виталия Мижевикина. Официальная версия столь сурового наказания – нарушение устава партии. В частности, речь идет об отказах вступить во фракцию партии в горсовете и голосовать за спикера Совета депутатов. Однако первая история произошла в 2019 году, а вторая – в 2020-м. Но наказать строптивых парламентариев решили только сейчас.

Сами депутаты считают, что им не простили критику мэра Александра Виноградова и, в частности, активное возмущение его новой зарплатой.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 28.10.21

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