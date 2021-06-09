Застой сознания: в Челябинске, вслед за Санкт-Петербургом, остановили кикшеринг электросамокатов

В Челябинске, вслед за Санкт-Петербургом, остановили кикшеринг электросамокатов Urent.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в северной столице полностью прекратили оказание услуг по прокату электросамокатов: двухколесный транспорт исчез с улиц, а все приложения показывают пустую карту.

В Челябинске до сегодняшнего дня работали две компании, предоставляющие подобные услуги, – Whoosh и Urent. Первые зашли в город через инвестиционное соглашение с мэрией, вторые – самостоятельно. И именно Urent, работающий через приложение «СитиМобиль» сегодня стал недоступен. В компании заявляют, что сервис возобновит работу через некоторое время.

Напомним, проблемы у кикшеринговых компаний в Челябинске начались сразу же, как первые самокаты появились на улицах: в городе нет инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности, а на узких челябинских тротуарах и в немногочисленных пешеходных зонах места для всех – пешеходов, самокатчиков и велосипедистов – не хватает. Власти решать проблему не торопятся, а многие горожане считают, что лучший выход из положения – самокаты «взять и запретить».

«Электросамокаты, моноколеса и прочие средства микромобильности развились в наших городах не от жизни хорошей: растянутые расстояния, скучная гомогенная среда и отвратительная пешеходная доступность стимулируют экономить время пеших передвижений вот таким вот способом, – пишет telegram-канал «Архитектура и транспорт». – Принятие электросамокатов могло бы стать вторым шансом (после пандемии) для давно назревшего переворота отечественной парадигмы мобильности, основанной на автомобиле, метро и страданиях. Но пока реакция на новые виды передвижений привычна: запретить, ограничить, не столько ради безопасности, сколько ради возможности не реагировать на изменившийся мир».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.06.21

В Челябинске топ-менеджер «Россетей» и его подчиненный предстанут перед судом за хищение 4,8 миллиона рублей. / «Пенсионную реформу нужно было принять»: Медведев отчитался о достижениях «ЕР» и заявил о неизбежности победы на выборах. / Энергетик управляющей компании, обвиняемый в гибели ребенка от удара током, остался на свободе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»